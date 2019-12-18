Кизилюртовский район, Дагестан, , 09:40 — REGNUM Тринадцатилетняя девочка отправилась угарным газом в Кизилюртовском районе Дагестана. Спасти подростка не удалось: она скончалась по пути в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

Трагедия произошла вечером 17 декабря, примерно в 20:30. Семья девочки проживала в частном жилом доме в селе Стальское.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в том же Кизилюртовском районе Дагестана, но уже в селе Гельбах, угарным газом оправилась семья из пяти человек, в том числе трое детей. Всех пострадавших госпитализировали, летального исхода удалось избежать.