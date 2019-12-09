Кизилюртовский район, Дагестан, , 13:49 — REGNUM Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Кизилюртовском районе Дагестана. Среди пострадавших трое детей, младшему из которых восемь лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.

«В центральную городскую больницу Кизилюрта доставлены пять человек, в том числе трое детей 2004, 2006 и 2011 годов рождения с отравлением угарным газом. Семья приживала в частном доме в селе Гельбах Кизилюртовского района», — сказала собеседница.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Причины отравления устанавливаются.

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