Москва, , 17:03 — REGNUM В Астраханской области военные летчики смогли посадить на грунт бомбардировщик Ту-22М3, у которого во время полета отказал двигатель. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Известно, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет без боекомплекта. Самолет летел с военной базы «Шайковка» в Калуюской области в Ахтубинск (Астраханская область). До базы он не дотянул всего несколько километров.

У боевой машины отказал двигатель и пилоты приняли решение сажать самолет в поле. Посадка прошла успешно и никто из пилотов не пострадал — они самостоятельно покинули боевую машину. Сам самолет получил незначительные повреждения. На земле разрушений нет.

В министерство обороны подчеркнули, что летчики будут представлены к государственным наградам.

Напомним, что Ту-22 М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами с дистанции до 2200 километров от аэродрома базирования. Разработаны эти самолеты были еще в Советском Союзе.