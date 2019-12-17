Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:11 — REGNUM Пассажирская «Газель» и иномарка столкнулись в Минераловодском городском округе на Ставрополье. В результате аварии пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 10:00 на автодороге «Кавказ» вблизи села Канглы. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan врезался в ехавшую впереди пассажирскую «Газель». Причина аварии — несоблюдение безопасной дистанции водителем иномарки.

В больницу для осмотра были отправлены пассажирка маршрутки и водитель легковушки. Остальные пассажиры продолжили путь попутным транспортом. По факту происшествия в настоящее время проводится проверка.

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