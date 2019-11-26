Александровский район, Ставропольский край, , 09:59 — REGNUM Один человек погиб и четверо получили ранения в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье. Один из пострадавших находится в реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла накануне, 25 ноября, примерно в 16:00 в Александровском районе. По предварительным данным, водитель LADA Kalina по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.

Пассажир отечественной легковушки погиб на месте ДТП, ее водитель доставлен в реанимацию. С травмами различной степени тяжести также госпитализированы трое пассажиров иномарки. Обстоятельства случившегося уточняются.

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