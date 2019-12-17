Хэджу, , 12:57 — REGNUM 17 декабря в КНДР произошло землетрясение. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 16:00 по местному времени, эпицентр находился в 25 км к востоку от города Хэджу провинции Хванхэ-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Данное землетрясение естественного происхождения. Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано 84 землетрясения, магнитуда которых была более двух баллов.