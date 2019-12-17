Анкара, , 12:11 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РБК) на юго-востоке страны, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Власти Турции используют термин «нейтрализован» в качестве эвфемизма за которым скрывается как правило физическое уничтожение противника. Когда речь идет о захвате в плен, об этом сообщается прямо.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу с турецким правительством на протяжении 30 лет. Повстанцы сопротивляются правительственным войскам как на территории самой Турции, так и в Сирии и Ираке.

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