Орел, , 10:00 — REGNUM Несколько многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения 17 декабря, причиной стала авария на газовой магистрали.

Как сообщает «Орёлград», без газоснабжения остались жители 13 жилых домов. Место утечки на данный момент не определено, причины утечки, как и сроки устранения, не называются.

Между тем в выходные в газовую службу поступило более трёх тысяч жалоб от жителей на запах газа в квартирах. Причиной стал переизбыток одоранта, который добавляют для проверки газовых систем и выявления утечек.