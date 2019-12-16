Нижний Новгород, , 23:20 — REGNUM Прокуратура внесла представление начальнику нижегородской колонии-поселения с требованием рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, который отпустил заключенного в магазин. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Также в ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего осуществления сотрудниками исправительной колонии надзора за поведением осужденных, один из них употребил алкогольные напитки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, в июле 2019 года, находясь на дежурстве в ночную смену, оперуполномоченный добровольно выпустил осуждённого за совершение особо тяжкого преступления в магазин. При этом заключённый выехал на автомобиле за территорию колонии в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции.

В прокуратуре отметили, что ключи от автомобиля находились в свободном доступе, воспользовавшись этим фактом заключенный завладел автомобилем, который находился на режимной территории учреждения.