Одесса, Украина, , 21:57 — REGNUM Автомобиль депутата областного совета Александра Ахмерова сожгли неизвестные в украинском городе Одессе. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба отделения Национальной полиции по Одесской области.

Легковой автомобиль Lexus загорелся около 16:20 по местному времени на улице Артиллерийской. Очевидцы сообщили, что неизвестный кинул в автомобиль бутылку с горючей смесью.

Прибывшие на место пожара спасатели оперативно потушили пламя, но автомобиль успел сильно выгореть. При проведении проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит депутату Одесского облсовета от партии «Доверяй делам» и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Разыскиваются злоумышленники, причастные к поджогу автомобиля.

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