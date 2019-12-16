Нововолынск, , 19:42 — REGNUM Депутат городского совета попал в больницу после избиения неизвестными металлическим прутом в Волынской области на Украине. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

По словам самого депутата Нововолынского горсовета, неизвестный с металлическим прутом напал на него около 13:00 (14:00 мск) на улице Кобзаря в Нововолынске и в ходе возникшего конфликта нанёс ему несколько ударов.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в центральную городскую больницу, где в настоящее время проходит обследование.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего, его розыску и задержанию. Предварительно следователи квалифицировали инцидент как «хулиганство, совершённое с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». За такого рода правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных на депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа».

Читайте ранее в этом сюжете: На депутата Верховной рады напали неизвестные