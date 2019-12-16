Лесной, , 13:16 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Лесного, обвиняемого в хранении наркотиков и организации притона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Отметим, что подсудимый полностью признал свою вину.

По версии следствия, гражданин в 2019 году незаконно собрал урожай содержащего наркотические вещества растения и хранил у себя дома в виде маковой соломки. Также подсудимый предоставлял своё жильё для «потребления наркотических средств», при этом обеспечивая посетителей «предметами для приготовления и потребления наркотиков».

В августе сотрудники полиции накрыли преступную деятельность.