Аджумани, , 12:42 — REGNUM В ходе столкновения беженцев с местными жителями в северной части Уганды был убит беженец из Южного Судана, а ещё несколько человек получили серьезные ранения. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, столкновения в районе Аджумани, недалеко от границы Уганды с Южным Суданом, начались в среду, 11 декабря, и продолжались до конца недели. Как сообщают журналисты, столкновения были вызваны смертью местного жителя, который подозревался в убийстве беженца.

«Полиция и армия были развернуты в лагере для беженцев и прилегающих районах, чтобы прекратить жестокие столкновения и восстановить спокойствие», — сказал комиссар района Аджумани Питер Дана.

В районе проживает более 200 000 южно-суданских беженцев. По данным агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Уганде находится около миллиона южно-суданских беженцев.

«Местные жители напали на поселение беженцев, в результате чего один человек погиб, а другие получили ранения», — сообщили в ООН.

В УВКБ ООН также заявили, что во время столкновений несколько беженцев и местных жителей получили «серьезные травмы».