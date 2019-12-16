Камышин, Волгоградская область, , 10:25 — REGNUM 78 человек эвакуировали поздно ночью из многоквартирного дома в 5 микрорайоне города Камышин Волгоградской области, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального УМВД. В подъезде 10-этажного здания вспыхнул пожар, в полиции говорят о намеренном поджоге.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:40. В высотном доме горели цветочные горшки и выключатели электроосвещения на четырёх лестничных пролётах, а также ливневая пластиковая труба с подвала по шестой этаж. Экстренные службы эвакуировали 78 жильцов дома, погибших и пострадавших нет.

Установлено, что причиной возгораний стал умышленный поджог. У полиции есть фото предполагаемого подозреваемого, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ведётся его розыск.