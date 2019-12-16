Мирный, Якутия, , 06:26 — REGNUM Молодая девушка на одном из предприятий Мирнинского района Якутии оказалась мошенницей — она у коллеги путём изощрённого обмана похитила более 60 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МВД Якутии, подозреваемая 22 лет попросила у 51-летней коллеги в долг 8 тыс. рублей, возращать их она не собиралась. Женщина перевела деньги через приложение «Мобильный банк». Девушка сказала, что деньги не поступили ей на счёт и попросила повторить операцию. Коллега вновь перевела 8 тыс. На следующий день злоумышленница заявила, что денег так и нет на счету и попросила ещё раз перевести. Так продолжалось несколько дней. В итоге доверчивая жертва лишилась 62 900 рублей, думая, что денег её предприимчивая коллега не получала.

Аферистка при этом указала данные чужой банковской карты, взятой у приятельницы. И после каждого перевода денег доказывая, что деньги не поступили, она показывала наивной женщине детализацию «мобильного банка» своего счёта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, мошенник снял с карты жительницы Якутии 349 тыс. рублей. Она по телефону назвала все данные карты.