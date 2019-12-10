Якутск, , 07:54 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии женщина 63 лет попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Якутии, по размещённому в интернете объявлению о продаже клетки для птиц потерпевшей позвонил мужчина и сказал, что готов купить товар. Он попросил назвать номер карты, на которую он намерен перевести деньги. Пенсионерка, ничего не подозревая назвала данные карты, а впоследствии «покупатель» попросил её назвать код из смс-сообщения, который пришёл ей на телефон, что она и сделала.

Тут же ей стали приходить смс-сообщения о переводе денег с её карты. Таким образом мобильный аферист снял со счёта 349 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правоохранители Алтайского края возбудили 305 уголовных дел по фактам краж и мошеннических действий с использованием мобильной связи или интернета. Из них раскрыто лишь 91 преступление.