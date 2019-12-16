Чэнду, Китай, , 06:21 — REGNUM Спасатели установили местоположение 14 шахтеров, оказавшихся запертых под землей в результате затопления угольной шахты в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Спасатели занимаются расчисткой шахты и бурением глубокой дыры для того, чтобы извлечь на поверхность оказавшихся в взаперти горняков. Они также пытаются откачать воду с целью не допустить подъёма уровня подземных вод и подают больше кислорода под землю в шахту.

Инцидент произошёл в 15:26 по местному времени 14 сентября на угольной шахте Шаньмушу, принадлежащей компании Sichuan Coal Industry Group в уезде Гунсянь провинции Сычуань, когда под землей находилось 347 рабочих.

Всего 329 человек удалось спастись, четверо погибли. Почти 200 спасателей занимаются оказанием помощи, застрявшим круглые сутки. В связи с проблемами со связью, местоположение пропавших рабочих не удалось оперативно установить, однако, наконец, попытки принесли свои плоды.

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