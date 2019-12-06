Якутск, , 06:08 — REGNUM В Якутске мошенники стучатся в квартиры, представляются работниками Горгаза и уговаривают жильцов на якобы необходимую установку дополнительных газовых клапанов, газоанализаторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Москве мошенники присылают письма с требованиями об уплате штрафов

Лже-газовики предпочитают доверчивых пенсионеров, предъявляют липовые «корочки» и за свои услуги по установке дополнительного оборудования называют цену в 32 тыс. рублей. При этом пенсионерам делают скидки — до 14 тыс. Также измеряют утечку газа и уверяют, что она есть, предлагая купить газоанализатор. Многие соглашаются и отдают мошенникам деньги.

Мошенников видели уже в десятке домов Якутска.

Специалисты «Сахатранснефтегаз» поясняют, что никаких установок дополнительных клапанов потребителям бытового газа не нужно и призывают к бдительности.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выявил новый вид мошенничества — москвичам по почте присылают требования об уплате штрафов с подложными реквизитами.