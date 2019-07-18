Улан-Удэ, 18 июля 2019, 06:54 — REGNUM
Предприниматели Муйского района Бурятии продавали социально значимые продовольственные товары по завышенным ценам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«Торговая надбавка на макаронные изделия составляла 136%, крупы — 169% при установленном предельном размере надбавки в 40 и 45% на каждый вид», — сообщили в надзорном органе.
В отношении четырёх индивидуальных предпринимателей в прокуратуре возбудили дела об административном правонарушении по статье «завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары, услуги». Региональное управление Роспотребнадзора, в свою очередь, привлекло их к административной ответственности в виде предупреждения.
Тем временем, цены на социально значимые продукты питания были приведены в соответствие с законодательством.
В целом же стоимость продуктовой корзины в Бурятии и Забайкалье самая низкая на Дальнем Востоке. Как сообщало ИА REGNUM, фиксированный набор потребительских товаров и услуг в двух регионах составляет около 15 тысяч рублей в месяц. Впрочем, и средние месячные доходы жителей Бурятии и забайкальцев также ниже всех в ДФО.
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