Улан-Удэ, , 06:54 — REGNUM

Предприниматели Муйского района Бурятии продавали социально значимые продовольственные товары по завышенным ценам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Торговая надбавка на макаронные изделия составляла 136%, крупы — 169% при установленном предельном размере надбавки в 40 и 45% на каждый вид», — сообщили в надзорном органе.

В отношении четырёх индивидуальных предпринимателей в прокуратуре возбудили дела об административном правонарушении по статье «завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары, услуги». Региональное управление Роспотребнадзора, в свою очередь, привлекло их к административной ответственности в виде предупреждения.

Тем временем, цены на социально значимые продукты питания были приведены в соответствие с законодательством.

В целом же стоимость продуктовой корзины в Бурятии и Забайкалье самая низкая на Дальнем Востоке. Как сообщало ИА REGNUM, фиксированный набор потребительских товаров и услуг в двух регионах составляет около 15 тысяч рублей в месяц. Впрочем, и средние месячные доходы жителей Бурятии и забайкальцев также ниже всех в ДФО.

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