Екатеринбург, , 05:35 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 33-летний пешеход. Как сообщает информационный портал Е1, мужчина стал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора и его сбило такси.

Инцидент произошёл утром 15 декабря на улице Победы. В результате дорожной аварии мужчина получил травмы и госпитализирован в городскую больницу № 23.

Позже в интернете появилась запись авторегистратора, на которой видно, как автомобиль Hyundai движется на большой скорости мимо трамвайной остановки и на перекрёстке сбивает мужчину. При этом после удара пешеход перелетает через автомобиль и падает на другую сторону перекрёстка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 12 декабря под колёса автомобиля попала восьмилетняя школьница, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице Инженерной. Девочка с ушибами была доставлена в больницу.

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