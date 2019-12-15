Апиа, , 06:31 — REGNUM Жертвами эпидемии кори на тихоокеанском острове Самоа стали 72 человека, заражено опасным вирусом более 5100 жителей острова, сообщает 14 декабря CBS News.

Темпы распространения заболевания продолжают расти: только за последние 24 часа зафиксировано 74 новых больных. Большинство погибших составляют дети до пяти лет.

Напомним, причиной стремительного распространения кори на острове стало отсутствие вакцинации почти у 70% населения. В настоящий момент медикам удалось провести тотальную вакцинацию, охватившую 93% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от кори на Самоа по состоянию на 9 декабря достигло 70 человек. Зараженными вирусом были 4693 жителя острова.

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