Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM В Свердловской области возбудили уголовное дело после опрокидывания автобуса с поклонниками певца Макса Коржа. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности. Сейчас устанавливаются точное число пострадавших и степень причинённого им вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус перевернулся рано утром. Пассажиры ехали из Перми в Екатеринбург. Из 53 человек 15 получили травмы.

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