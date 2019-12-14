Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В опрокинувшемся под свердловской Бисертью автобусе ехали поклонники певца Макса Коржа. Они возвращались с его концерта из Перми, пишут местные СМИ.

Те пассажиры, которые не получили травм, были посажены на попутные автобусы и доставлены в Екатеринбург. В то же время 15 человек получили травмы. Водитель не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 14 декабря. Автобус выехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель задремал.

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