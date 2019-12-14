Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Свердловской области при опрокидывании автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали 15 человек. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Ранее было известно о семерых пострадавших. Но затем это число выросло. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус перевернулся рано утром. Возможно, водитель задремал и поэтому не справился с управлением.

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