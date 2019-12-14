Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM В Екатеринбурге задержанным по делу о похищении и гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина в зависимости от степени участия предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, злоумышленники действовали из корыстных побуждений. Так 28 ноября обвиняемые совершили похищение Владимира Яшина, после чего в течение нескольких дней насильно перевозили его по разным квартирам в Екатеринбурге и избивали с целью сломить волю жертвы и получить от него деньги и имущество.

«В результате сообщникам удалось завладеть крупной денежной суммой и ценными бумагами, находившимися в пользовании потерпевшего (точный ущерб в настоящее время устанавливается). Вместе с тем, причинённые обвиняемыми потерпевшему телесные повреждения повлекли его смерть. После этого сообщники избавились от тела погибшего мужчины», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Владимира Яшина было найдено гражданами 3 декабря. Возбуждено уголовное дело. Вскоре, 12 декабря, были задержаны четверо подозреваемых.

Отметим, что знакомые и родственники потерпевшего ранее предполагали возможность корыстного мотива, так как незадолго до похищения арбитражный управляющий намеревался приобрести в собственность квартиру и располагал крупной денежной суммой.

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