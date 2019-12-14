Санкт-Петербург, , 07:44 — REGNUM Пожарные Санкт-Петербурга в 6 часов утра 14 декабря полностью ликвидировали пожар в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе города. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по САнкт-Петербургу. На полную ликвидацию масштабного пожара потребовалось 13 часов. Погибших и пострадавших нет.

Тушение пожара в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, возгорание в ангаре, где хранились запчасти для автомобилей и легковоспламеняющиеся вещества, начался около 17 часов 13 декабря по адресу: улица Салова дом 53 корпус 1.

Горение в металлическом ангаре размером 70×150 метров происходило на площади 2200 кв. метров. В ходе тушения ранга пожара повышался до № 2. Для борьбы с огнем были мобилизованы 66 сотрудников МЧС, 19 единиц техники и пожарный поезд.

В 18:50 произошла локализация пожара, в 21:16 мск ликвидировали открытое горение. 14 декабря в 06:00 мск пожар полностью ликвидирован.

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