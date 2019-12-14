Салвадор, Бразилия, , 05:06 — REGNUM Четыре таксиста были обнаружены мёртвыми на окраине города Салвадор в Бразилии. Об этом 13 декабря сообщает телеканал Globo.

Мужчины в возрасте от 23 до 48 лет были водителями сервиса такси-агрегатора «99».

Тела погибших были обнаружены военной полицией упакованными в полиэтиленовые мешки. На них зафиксированы следы пыток.

Сообщается, что в этот район были вызваны пять водителей, но одному из них удалось вырваться из рук бандитов и сообщить о нападении полиции. По прибытии на указанное место, помимо четырёх тел, были обнаружены и два брошенных автомобиля.

По словам одного из руководителей профсоюза работников агрегаторов такси Рикарду Карвалью, уже известно, что первый вызов был сделан двумя трансвеститами.

В память о погибших коллегах водители такси вечером 13 декабря проехали траурной процессией по центральным улицам города.

«Мы хотим получить ответ от государственного секретаря штата Баия и губернатора. Это преступление не может остаться безнаказанным вообще. Каждый день становится все хуже. Я сам был ограблен пять раз», — сказал Карвалью.