Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Специальный пожарный поезд и мобильная химико-радиометрическая лаборатория направлены на борьбу с крупным пожаром на складе в Санкт-Петербурге, сообщает 13 декабря пресс-служба МЧС России.

Мобильная лаборатория возьмёт пробы воздуха в районе пожара, который охватил склад с легковоспламеняющимися жидкостями и автозапчастями.

Ранее сообщалось, что огнём уже охвачена площадь порядка пяти тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря около 17:00 в металлическом ангаре на улице Салова начался пожар. Огонь охватил помещение размерами 70 на 150 метров. Для борьбы с огнём уже привлечены 44 единицы техники и 172 человека личного состава.

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