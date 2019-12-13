Нижний Новгород, , 20:04 — REGNUM Мужчина 46-ти лет был арестован за истязание соседей по подъезду конским ржанием в Нижнем Новгороде. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Мужчина 1973 года рождения подозревается в том, что, начиная с апреля 2018 года и по настоящее время систематически, с раннего утра и в течение всего дня включал звуки ржания лошадей и топот копыт, причиняя своим соседям психические страдания.

Соседи неоднократно жаловались на мужчину в полицию, но никаких мер по отношению к нарушителю не предпринималось. Сам мужчина объяснял, что с помощью стереосистемы с записью лошадиного ржания он борется с соседями наверху, которые, по его словам, очень громко топают по утрам. При этом громкие звуки мешали всем, живущим в одном подъезде с мужчиной.

Следствием была доказана причастность мужчины к истязанию жителей многоквартирного дома. Было заведено уголовное дело по статье об истязании. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трёх до семи лет. Подозреваемый арестован на срок два месяца, расследование уголовного дела продолжается.

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