Москва, , 18:37 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта по делу экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова — бывшего бухгалтера Екатерину Заяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Её поместили под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 9 февраля 2020 года.

Бывшего бухгалтера московского офиса экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова Екатерину Зайцеву арестовали на 1 месяц и 29 дней.

Екатерине Заяц инкриминируют участие в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Она стала восьмым фигурантом по делу Абызова.