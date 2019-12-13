* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 18:24 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить серию террористических актов. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ России.

В сотав террористической ячейки входили двое граждан России и три выходца из Туркестана. Ячейка планировала серию терактов.

В ходе обыска у боевиков были найдены средства связи с инструкциями от эмиссаров из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также был найден схрон террористов. В нем нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также самодельную бомбу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все члены террористической ячейки были взяты под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.