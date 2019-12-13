Москва, , 17:34 — REGNUM В эти минуты в Москве проходит эвакуация посетителей торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади, передаёт 13 декабря корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Огромная толпа посетителей собралась у входа торговый комплекс. Эвакуация проходит спокойно, паники среди людей нет.

«Охотный ряд» — крупный подземный торговый комплекс в центре Москвы рядом с Красной площадью. В августе 1999 года нижнем ярусе ТЦ произошёл террористический акт. В результате него пострадали 40 человек, один погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Москве эвакуировали здание школы на улице Трубная. В столице и других городах России вторую неделю продолжается волна «минирований».