Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Пожилую женщину с маленьким ребенком в коляске сбил легковой автомобиль на Ленской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга утром 13 декабря. Оба пострадавших живы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд произошел в 11:10 мск в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома №4. За рулем автомобиля ВАЗ 2114 находился мужчина 1997 года рождения.

В результате ДТП пострадала женщина, 1957 года рождения, и полуторагодовалый ребенок, которого она везла.

Женщина находится в удовлетворительном состоянии, младенец — в состоянии средней степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной полиции.

Напомним, утром в пятницу на Литейном проспекте Петербурга насмерть сбили женщину средних лет. Мужчину-пешехода сбили в Колпино.

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