* ИГ — запрещённая в России организация

Ниамей, , 08:34 — REGNUM Подразделение террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Западной Африке, взяло ответственность за нападение на военную базу в Нигере, в результате которого погиб по меньшей мере 71 солдат. Об этом передает ВВС Africa.

Боевики сообщили, что они убили «по меньшей мере 100 военнослужащих» во время рейда на базу возле границы с Мали во вторник, 10 декабря, добавив, что они смогли на несколько часов взять под контроль базу и поджечь здания.

По информации телерадиокомпании, другая организация, «Западно-Африканская провинция Исламского государства», (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже наносила удар по этой базе в июле 2019 года. О чем представитель организации сообщал в мессенджере Hoop.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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