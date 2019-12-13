Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Екатеринбурге рано утром перевернулся автобус «Богдан» городского общественного транспорта. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл на перекрёстке переулка рижского и Объездной дороги.

По данным очевидцев события, пассажиров в автобусе не было. Рядом с автомобилем находился только водитель. По одной из версий, опрокидывание произошло после того как автобус наехал на бордюр.

Напомним, что ночью в Екатеринбурге произошло аналогичное ДТП на улице Шаумяна. После полуночи легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся на крышу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Екатеринбурге в результате ДТП пострадала 8-летняя школьница.

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