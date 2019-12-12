Найроби, , 18:04 — REGNUM Около семидесяти человек погибли и пострадали в результате столкновения двух автобусов недалеко от столицы Кении, сообщает 12 декабря местный телеканал Citizen TV со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что в этом ДТП близ Найроби, погибли семь человек, а ещё 62 получили различные травмы и ранения.

Автобусы компании Modern Coast столкнулись в ночь на четверг на автотрассе Найроби — Момбаса.

Начато полицейское расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кении ежегодно погибают в автокатастрофах около трёх тыс. человек.

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