Иваново, , 16:36 — REGNUM Уголовное дело по статье о финансировании терроризма возбуждено в Ивановской области в отношении уроженца Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ Ивановской области 12 декабря.

По версии следствия, мужчина 1985 года рождения перевёл денежные средства на банковскую карту одного из ее участников запрещённой в России террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии они были обналичены для использования на нужды террористической организации.

Сам фигурант дела в 2016 году был признан Дербентским городским судом Республики Дагестан виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и ч. 1, ч. 5 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Наказание он отбывает в одном из исправительных учреждений Ивановской области.