Колпино, Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 12 декабря, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бойца ММА (смешанные боевые искусства) Салимджона Ширинова, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Изнасилование 13-летней петербурженки было совершено 4 декабря в одной из квартир дома в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга.

Как считает следствие, 22-летний уроженец Таджикистана Салимджон Ширинов распивал вместе с будущей жертвой спиртные напитки. После того, как девочка впала в бессознательное состояние, мужчина надругался над ней.

В отношении Ширинова было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

«Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова. Мера избрана заочно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Со среды, 11 декабря, Ширинов объявлен в международный розыск.