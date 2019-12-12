Варшава, , 14:08 — REGNUM В среду, 11 декабря, в варшавском районе Мотокув произошла авария системы централизованного теплоснабжения. Прорвало трубу диаметром 1 100 миллиметров, идущую от теплоэлектростанции в районе Секирки.

«Повреждена труба горячего водоснабжения, из которой произошла утечка. В связи с этим образовалось большое количество водяного пара», — говорит капитан Войцех Капчиньский из варшавской пожарной службы.

Как сообщает «Польское радио», в результате аварии образовалось озеро горячей воды длиной около 600 метров, в котором застряли более 200 автомобилей. Два человека получили ожоги. Горячей водой затоплены подвалы домов и подземные гаражи. Без отопления и горячего водоснабжения остались 17 кварталов столицы. Из-за пробок и клубов пара, в которых ничего не видно, полностью парализовано уличное движение в районе аварии.

Президентом (мэром) Варшавы создан антикризисный штаб. Над устранением последствий аварии уже больше суток работают более 30 специалистов столичного жилищно-коммунального хозяйства. Они используют строительную технику. Производится откачка воды.

Депутаты городского совета от правящей партии «Право и Справедливость» не преминули возможностью обвинить в случившемся мэра города Рафала Тшасковского, представляющего оппозиционную партию «Гражданская коалиция». По их мнению, косвенной причиной случившегося стала передача варшавских теплосетей от Столичного предприятия теплоэнергетики частному предприятию Veolia.