Кызыл, , 13:48 — REGNUM Правоохранители в Туве изъяли из незаконного оборота около 12 кг наркотических средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, четыре полимерных мешка с веществом были найдены в ограде дом 19-летнего жителя села Ильинка.

В мешках оказалась марихуана. Хозяина дома задержали и доставили в полицию, где он сообщил, что изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье за «незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Молодому человеку теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у 42-летнего жителя республики полицейские изъяли 24 кг наркотиков в пяти мешках.

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