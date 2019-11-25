Кызыл, , 14:07 — REGNUM В Туве против местного жителя возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

В доме по месту проживания 42-летнего мужчины были изъяты пять мешков с неизвестным содержимым растительного происхождения.

«Согласно проведенному исследованию, данные вещества являются наркотическими — марихуаной, массой более 24 килограммов, и гашишем, весом 4 грамма», — отметили в ведомством.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об ему избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в соседней Бурятии были задержаны двое жителей Забайкальского края, собиравших наркотики. Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники наркоконтроля изъяли у них три мешка с 13 кг марихуаны.

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