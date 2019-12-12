Мурманск, , 13:07 — REGNUM

Вопросы о целесообразности ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов» возникали и ранее, после нынешнего трагического происшествия они станут еще актуальнее, отметил в четверг, 12 декабря, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонт которого ведется на мурманском заводе «Звездочка», начался при проведении огневых работ. Сообщается о пяти пострадавших.

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«А вианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» всегда был проблемным кораблём . Д аже когда он активно применялся ВМФ России , назвать его полностью боеспособным было сложно. К примеру, из-за проблем с силовой установкой он никогда не мог набрать полный ход, в следствие чего истребители не могли взлетать с него при полной боевой нагрузке.