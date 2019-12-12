Мурманск,
12 декабря 2019, 13:07 — REGNUM
Вопросы о целесообразности ремонтных работ на крейсере
«Адмирал Кузнецов» возникали и ранее, после нынешнего трагического происшествия они станут еще актуальнее, отметил в четверг, 12 декабря, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонт которого ведется на
мурманском
заводе «Звездочка», начался
при проведении огневых работ. Сообщается о пяти пострадавших.
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«Авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» всегда был проблемным кораблём. Даже когда он активно применялся ВМФ России, назвать его полностью боеспособным было сложно. К примеру, из-за проблем с силовой установкой он никогда не мог набрать полный ход, в следствие чего истребители не могли взлетать с него при полной боевой нагрузке.
К сожалению пожар — это уже второй трагический эпизод с того момента, как «Кузнецов» встал на модернизацию и ремонт. До этого утонул плавучий док ПД-50, а краны повредили палубу. Уже тогда возникли некоторые вопросы о том, целесообразны ли дальнейшие работы, теперь же этот вопрос, видимо, станет ещё более актуальным», — отметил Леонид Нерсисян.