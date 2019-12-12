Мурманск, , 11:43 — REGNUM В результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области пострадали три человека, судьба одного остается неизвестной. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Судьба одного человека пока неизвестна. Еще трое пострадали», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что всего были спасены восемь человек, их вывели из задымленных помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, пожар возник во время ремонта крейсера, очаг возгорания находился в энергоотсеке. В настоящее время продолжается ликвидация пожара, площадь которого составляет 120 квадратных метров.

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