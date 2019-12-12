Мурманск, , 11:05 — REGNUM В Мурманской области произошёл пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Пострадал один человек, передает 12 декабря «Пятый канал».

По предварительным данным, пожар возник во время ремонта крейсера, очаг возгорания находился в энергоотсеке. Официальных сообщений о ЧП пока не поступало. Состояние пострадавшего неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным авианосцем в российском Военно-морском флоте. Он был введён в эксплуатацию в 1991 году.

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