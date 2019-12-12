Бугиса, , 10:32 — REGNUM По крайней мере 16 тел были извлечены из-под завалов после схода оползней в деревнях в горных районах Сиронко и Будуда в субрегионе Бугиса на прошлой неделе. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, в ходе поисково-спасательной операции десять тел были извлечены в деревнях Напоши и Намаса в округе Бушика и два в Нароко в округе Бунабутити. Другие четыре тела были найдены в деревне Бунагиса, округ Бумумуло.

По словам лидеров и жителей обоих районов, по приблизительным оценкам под завалами могут находиться еще более 60 человек. Более 500 семей были перемещены и сейчас временно проживают в церквях и школах, отмечают журналисты.

Председатель округа Будуда Уилсон Ватира заявил, что всем жителям находящихся в зоне риска районов необходимо переселиться в более безопасные места.

«Перемещенные должны оставаться в школах, церквях и торговых центрах, ожидая помощи. Мы не хотим потерять ещё больше людей», — сказал Ватира.

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