Алапаевск, Свердловская область, , 09:01 — REGNUM Алапаевский городской суд вынес решение в отношении гражданина забившего до смерти родного брата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подсудимый, который в ходе заседания полностью признал свою вину, приговорён к 10 годам двум месяцам лишения свободы.

Отметим, что гражданский иск со стороны отца подсудимого, не заявлялся.

Следствием установлено, что ночью 14 августа 2019 года между братьями произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанёс потерпевшему не менее 28 ударов руками, металлическим ломом и деревянным черенком.