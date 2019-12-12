Нюрба, Якутия, , 08:46 — REGNUM В Нюрбе Якутии в магазине безработный беспрепятственно снял с манекена зимнюю куртку и вынес её, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О краже в полицию сообщил продавец, ущерб составил 5 тыс. рублей.

По горячим следам полицейским удалось установить вора — ранее судимого, безработного 31-летнего мужчину.

Со слов задержанного, куртку он похитил для себя. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативники в Якутске с помощью служебной собаки раскрыли кражу швейного станка в одном из магазинов города.