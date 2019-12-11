Якутск, , 01:41 — REGNUM По горячим следам удалось раскрыть кражу в одном из магазинов Якутска, на помощь полиции пришла служебная овчарка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию Якутска поступило сообщение о том, что неизвестный похитил из магазина промышленный швейный станок. Оперативники, пройдя несколько улиц, с помощью собаки по кличке Жасмин вышли к киоску по ремонту обуви, в котором и обнаружили похитителя. Им оказался 41-летний местный житель.

По словам задержанного, он совершил кражу швейного станка с целью дальнейшей продажи, в киоск по ремонту обуви зашёл, чтобы узнать примерную стоимость оборудования. Станок изъяли, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские со служебной собакой проверили все здания и помещения Государственного Эрмитажа, в том числе кабинет директора музея Михаила Пиотровского, после сообщения о минировании. Ничего постороннего не обнаружено.