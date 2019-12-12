Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM Друг на друга валились, сминая друг друга автомобили на скользкой трассе Корсаков — Озерское на Сахалине. По счастливой случайности человеческих жертв нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, по описаниям очевидцев, сначала со скользкой трассы стащило кран-балку, она перевернулась на бок, на нее «прилетел» служебных автобус завода СПГ. Следом улетел с трассы спецавтомобиль, посыпающий дорогу песко-соляной смесью — он не удержался на льду. Следом прибыл ещё один спецавтомобиль, ему чудом удалось удержаться на трассе. В кучу искореженных авто попал рейсовый автобус из посёлка Новиково — пытаясь совершить манёвр, он протаранил встречный автомобиль. Водители говорят, что дорога настолько скользкая, что по ней не то, что ездить, ходить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикации об очень опасной ситуации на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино, дорожников обязали привести трассу в порядок — очистить от льда, снега, посыпать реагентами.