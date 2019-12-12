Южно-Сахалинск, , 07:28 — REGNUM Село Рыбновск, находящееся на севере Сахалина, скованно снежной блокадой. Об этом написала губернатору местная жительница на своей странице в социальной сети.

«Региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Местный предприниматель попытался организовать доставку продуктов в населенный пункт и нанял два вездехода, однако под весом машины разрушился мост. Пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы, власти Сахалина «готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск».

Региональное МЧС готово незамедлительно оказать помощь людям. В четверг в село направлена рабочая группа в составе специалиста по гражданской обороне, представителя ЦРБ и представителя полиции.

Минздрав области готов для оказания помощи пациентам привлечь санитарную авиацию.

Напомним, 6 декабря сообщалось о том, что голодные медведи осаждают чукотское село Рыркайпий.

Читайте ранее в этом сюжете: Голодные медведи осаждают чукотское село Рыркайпий